بالفيديو.. سيدة جزائرية تصنع الحدث داخل سوق للمواشي!

صنعت سيدة جزائرية، مؤخرا، الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي، بطريقة ردها على شاب انتقد تواجدها كامرأة داخل سوق للمواشي.

وظهر الشاب في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عبر مختلف المنصات، وهو يقاطع السيدة أثناء حديثها لوسيلة إعلامية، معتبرا أن سوق المواشي “مكان للرجال فقط”، لترد عليه بقوة مؤكدة أن “المرأة ليست عورة”، وأن من حقها التواجد في السوق وقضاء شؤونها بنفسها.

وقالت المرأة لمنتقدها إنها ستدخل لسوق المواشي حتى تجد الرجال الذين يتولون شؤونها، مستدلة بأن السيدة خديجة رضي الله عنها، وأن الجزائرية بصفة عامة أضحت اليوم حاضرة في مختلف المجالات والمهن، ولا يمكن حصر دورها أو منعها من دخول الفضاءات العامة.

وأثار الفيديو نقاشا واسعا بين رواد مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن السيدة عبّرت عن رفضها الوصاية الاجتماعية على النساء، فيما اعتبر آخرون أن أسواق المواشي ذات طابع شعبي يغلب عليه الحضور الرجالي، ما يجعل وجود النساء فيها غير معتاد.

وأعرب البعض عن استغرابهم من الجدل الذي أثير، معتبرين أن القضية الحقيقية تتعلق بغلاء الأسعار وليس بمن يذهب لاقتناء الأضحية، لافتين إلى أن المشهد أقرب ما يكون إلى صناعة الترند.

وأشار معلقون إلى أن العديد من النساء يجدن أنفسهن مضطرات لتحمل مسؤوليات الأسرة بمفردهن، سواء بسبب المرض أو الوفاة أو الطلاق، ما يدفعهن لقضاء شؤونهن بأنفسهن دون الاعتماد على أحد.