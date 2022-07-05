بالفيديو.. ضبط غواصات لنقل المخدرات من المغرب نحو إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية، الاثنين، أنها ضبطت ثلاث غواصات مسيّرة تحت الماء، قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها.

وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها ضبطوا ثلاثة مما يطلق عليها “غواصات مسيّرة” وقبضوا على ثمانية أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة، وإقليمي ملقة وقادس في جنوب إسبانيا.

وأوضح البيان أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.

وتعتقد الشرطة أن العصابة صنعت هذه الغواصات المسيّرة لتكون “قادرة على تحمل حمولات كبيرة” لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى.

وقال البيان “هذه الأجهزة يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق”.

وكل منها مزودة ما يصل إلى 12 محركا فيما يصل مداها إلى 30 كيلومترا.

وهذا يكفي بسهولة لإدارة عمليات عبور تحت الماء لمضيق جبل طارق، الذي يفصل إسبانيا عن المغرب، والذي يمتد على 15 كيلومترا فقط.

وتابع البيان أنه كان من المقرر تسليم ثلاث مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية “لنقل كميات كبيرة من الكوكايين”.

وحسب “فرانس برس”، يعد المغرب أكبر منتج للحشيشة في العالم، وهي تزرع بشكل غير قانوني ويتولّى المهرّبون نقلها إلى أوروبا بشكل أساسي.

تقرير للأمم المتحدة: المغرب بين “كبار” مصدري المخدرات في العالم

ويظهر اسم المملكة المغربي في التقرير السنوي الأخير لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، حول زراعة وتصنيع وترويج المخدرات حول العالم، باعتباره أول مصدر لهذه التجارة.

فحسب ما جاء في التقرير الخاص بالعام 2021، فإنّ المغرب على سبيل المثال، هو أكبر مصدر للقنب المعالج في العالم، متفوّقا على دول أكبر مساحة كالهند، وأخرى تعرف انفلاتا أمنيا كأفغانستان.

المغرب هو أيضا سادس أكبر مصدر لحشيش القنب (غير المعالج) في العالم، بعد الولايات المتحدة، باراغواي، كولومبيا، الهند، ونيجيريا.

ويتجاوز إنتاج إسبانيا المجاورة، ما تنتجه المغرب سنويا من القنب المعالج، لكن معظم منتوج الدولة الأوروبية يوجّه إلى الاستهلاك الداخلي، فيما تصدّر المغرب مخدراتها إلى دول أخرى، على غرار الجزائر.

وقد وصلت المساحات المزروعة بالقنب في المغرب إلى 21 ألف هكتار في 2019، حسب ما ذكره التقرير ذاته.