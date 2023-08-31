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جواهر

بالفيديو.. عروس تثير الجدل بتقبيل قدم زوجها في حفل الزفاف!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. عروس تثير الجدل بتقبيل قدم زوجها في حفل الزفاف!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس قبلت قدم زوجها واحتضنته أثناء حفل زفافهما، ما أثار جدلا واسعا.

تظهر العروس في المقطع وهي تنحني على الأرض لتقبل قدم زوجها ثم تقف وتحتضنه ليبادلها الاحتضان بسعادة غامرة.

وتفاعل نشطاء مع الفيديو بشكل كبير، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد يرى في تصرف العروس حبا وتقديرا وخضوعا جميلا للزوج ومعارض يرى في الأمر ذلة ومهانة.

وأعاد تصرف هذه العروس إلى الأذهان قصة سجود زوجة الفنان حسن شاكوش أثناء حفل زفافهما، حيث أكد البعض بأن النهاية ستكون نفسها وهي الطلاق لأن كل هذه الخرجات بهدف الترند.

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