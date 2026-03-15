بالفيديو.. غولر يدخل تاريخ الدوري الإسباني بهدف خيالي

تمتع عشاق كرة القدم، سهرة السبت، بهدف رائع، سجله لاعب ريال مدريد أردا غولر في شباك نادي إلتشي.

وفاز ريال مدريد على إلتشي سهرة السبت برباعية لهدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 في الدوري الاسباني .

وسجل غولر هدفه من مسافة 68 مترا ، وهو أبعد هدف سجل في تاريخ الدوري الاسباني.

وحسب العديد من المنصات المتخصصة في إحصائيات كرة القدم فإن غولر حطم رقم انطونيو خوسيه ” مع نومانسيا ” ضد اشبيلية عام 2004 ، والذي سجل من مسافة 67 مترا.

ولم يسجل اي لاعب من ريال مدريد هدفا في الدوري الاسباني من نصف ملعبه منذ هدف لاسا ضد اشبيلية عام 1995 ، وكان ذلك من مسافة 58 مترا .