بالفيديو: فتاة سعودية تعتدي بالضرب المبرح على زميلتها

أعلنت شرطة الرياض بالسعودية توصلها إلى الفتاة التي اعتدت بالضرب المبرح على زميلتها.

وظهرت المعتدية، في مقطع فيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تضرب زميلتها وتركلها، أمام فتيات أخريات كن يجلس في مكان مرتفع وهن يطلقن التشجيعات والضحكات.

والتقطت الكاميرا التي صورت الحادثة، المُعتدى عليها وهي تحاول أن تحمي وجهها من اللكمات قبل أن تسقط على الأرض، بينما تجمعت حولها أخريات، لترحل من المكان بهدوء وصمت.

وسريعا انتشر فيديو الاعتداء على الفتاة مجهولة الهوية مرفقا بهاشتاغ ” فتاة تعنّف صديقتها” وانتشرت معه دعوات لمحاسبة الطالبة المتنمرة ومعالجتها نفسيا، والتعرف على الأسباب الحقيقية وراء تصرفها، وطالب آخرون بدعم المعتدى عليها، مؤكدين أنها لم تكن ضعيفة، بل تفاجأت بما حدث، وفق “العربية.نت”.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة بسن القوانين التي تردع مثل هذه الجرائم التي تدل على وجود مجرمين، مؤكدين على أنه من ليس له من رادع من الدين والقيم والتربية، فليردعه القانون، داعين أيضا إلى تطبيق عقوبة الجلد على الأشخاص الذين يعتدون بالضرب على الناس.