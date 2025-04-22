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جواهر

بالفيديو.. فلة عبابسة تتحدث عن زوجها الكويتي الذي أهداها طائرة خاصة

جواهر الشروق
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بالفيديو.. فلة عبابسة تتحدث عن زوجها الكويتي الذي أهداها طائرة خاصة

تحدثت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة في ظهور إعلامي جديد لها، عن بعض التفاصيل المتعلقة بزوجها الكويتي الذي أهداها طائرة خاصة مكتوبا عليها اسمها.

وكشفت فلة الجزائرية التي ابتعدت منذ فترة عن الأضواء واللقاءات الصحفية، أسرار حياتها الفنية والخاصة من خلال ظهورها في حلقة استثنائية بثتها قناة  “CNB” شمال إفريقيا، حيث تطرقت لزواجها الثاني الذي دام 3 سنوات من ثري كويتي.

وقالت فلة إن ذلك الرجل كان عاشقا لها لدرجة أنه قدم لها طائرة هدية، ولحنا موسيقيا مهرا، موضحة أنه “وافق على تنفيذ شرطها في الزواج منه، والذي لم يكن مالا وإنما لحنا من الموسيقار الراحل بليغ حمدي”.

وأضافت أنه “حقق لها مرادها إلى درجة أن الموسيقار الشهير أصبح صديقا لهما ودائم الجلوس في منزلهما”، لافتة إلى أنها “واجهت ظروفا متقلبة على الصعيد الفني والإنساني”.

ونفت عبابسة بأن “يكون زوجها قد خانها مع صديقتها المقربة”، مؤكدة أنه “كان إنسانا محترما وأن الزواج لم يستمر بسبب سفرها المستمر”.

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