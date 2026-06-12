بالفيديو.. لاعبو المنتخب الجزائري يختبرون قدراتهم في كرة السلة وكرة القدم الأمريكية

استفاد لاعبو المنتخب الوطني، صباح أمس الخميس، من استراحة ترفيهية، بجامعة كانساس.

واكتشف “الخضر” الحرم الجامعي الشاسع والمرافق الرياضية العديدة التي تتوفر عليها هذه المنشأة، التي تولي أهمية كبيرة للرياضة في الوسط الطلابي الأمريكي.

وتفقد رفقاء رياض محرز خلال زيارتهم مختلف المرافق، بما فيها الملعب الكبير المخصص لكرة القدم الأمريكية، قاعة كرة السلة، بالإضافة إلى العديد من االمرافق الرياضية الأخرى.

وشارك اللاعبون في أنشطة رياضية متنوعة، حيث اختبر البعض مهارتهم على أرضية قاعة كرة السلة ونجحوا في تسجيل بعض الرميات بالقاعة التابعة للجامعة.

كما فضل بعض اللاعبين، اختبار قدراتهم في كرة القدم الأمريكية بالملعب الرئيسي للجامعة.

كما حظي اللاعبون بفرصة التعرف على رياضة البيسبول تحت إشراف مؤطرين محليين قدموا بعض التمارين التقنية.