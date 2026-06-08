بالفيديو.. منتخب الأرجنتين يواصل تحضيراته للمونديال

يواصل المنتخب الأرجنتيني تحضيراته، تحسبا للشروع في حملة الدفاع عن لقبه في مونديال 2026.

فبعد الفوز بثنائية في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب هيندوراس، عاد رفقاء القائد ميسي إلى أجواء التحضيرات.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة نجوم الفريق، في مقدمتهم ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريز.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة ودية أخرى مبرمجة هذا الأربعاء، أمام منتخب إيسلندا.

وبعد المواجهة الودية الأخيرة أمام إيسلندا، سيركز بطل العالم على التحضير للمواجهة الأولى، من المونديال، والتي يواجه فيها المنتخب الجزائري يوم 17 جوان الجاري.