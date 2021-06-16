بالفيديو.. مواجهات مرعبة بين عائلتين ببريكة بسبب قضية أخلاقية 

أوقفت مصالح الأمن 6 أفراد من عائلتين وجاري البحث عن 7 آخرين تورطوا في شجار بالأسلحة البيضاء ببريكة بولاية باتنة بسبب قصية أخلاقية.

وأوضحت مصالح الشرطة، حسب التلفزيون العمومي، أنه تم إلقاء القبض على ستة أشخاص متورطين في الشجار وأن البحث جار عن 7 أخرين والتحقيقات لا تزال جارية.

وكشفت مصالح الأمن أن أسباب المواجهات تعود لقضية أخلاقية وأن المواجهات بين العائلتين تعود إلى تاريخ 3 جوان الجاري ببريكة.

وأشارت إلى أن الوقائع رُصدت عبر كاميرا حراسة منصبة على إحدى البنايات.