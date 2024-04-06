بالفيديو.. مونيا بن فغول تثير الجدل بعدما كشفت خوفها من المهرجين!

أثارت الفنانة الجزائرية مونيا بن فغول الجدل، مؤخرا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما كشفت خلال لقاء تلفزيوني عن خوفها من المهرجين.

وقالت بن فغول التي سبق وأثارت الرأي العام بتصريحاتها الصادمة إن لديها فوبيا واحدة وهي المهرجين دون أن تخوض في التفاصيل، ليشتعل الجدل بشأنها بين من يرى أنها تبالغ ومن يؤكد وجود هذا النوع من الرهاب.

وفي الوقت الذي استغرب الكثيرون وجود هذا النوع من الخوف، وسخر آخرون من تصريحاتها بالقول أن المهرج هو من يخاف من بن فغول، دافع البعض عنها وأكدوا أن الصورة القاتمة للمهرجين تترسخ بسبب مشاهد سابقة مرعبة، كالدور الذي لعبة أحدهم مثلا في سلسلة باتمان.

وقالت إحدى الناشطات عبر منصة فيسبوك إنها تعاني من نفس الفوبيا منذ رأت فيلما مخيفا عن المهرجين، موضحة أنها لا تحتمل حتى فكرة رؤيتهم لأن لديها الهواجس بشأنهم وتنتظر في أي لحظة أن ينزعوا قناع اللطف ويتحولوا إلى أشرار.

من جانبها وضعت إحدى المهرجات صورها، معلقة إنه لا شيء يخيف فيها، وواصفة نفسها بـ “الكيوت” ومحبوبة الأطفال.