بالفيديو.. هذا ما أبهر سائحًا مصريا في “ميترو الجزائر”

انبهر الرحالة المصري بـ”ميترو الجزائر” الذي جربه لأول مرة، من خلال فيديو شاركه عبر مختلف حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى السائح المصري أحمد البدوي، الذي زار عدة بلدان أجنبية إعجابه بـ “ميترو الجزائر”، حيث قال في الفيديو الذي شاركه عبر حسابه “أجمل ميترو في إفريقيا”.

ونزل الرحالة المصري في محطة “خليفة بوخالفة” (ميترو الجزائر)، وتحدث عن سعر التذكرة الذي اعتبرها في المتناول كونها “تعادل أقل من نصف دولار أي حوالي 12 جنيه مصري” (50 دينار جزائري).

وأشار اليوتيوبر المصري أيضا إلى طريقة شراء التذاكر من خلال الشباك أو الموزع الإلكتروني الموضوعة تحت تصرف جميع الزبائن مسخدمي هذه الوسيلة للتنقل.

وبعد نزوله إلى المحطة انبهر السائح المصري بالجزائر بنظافة “الميترو” داخل المحطة والعربيات، بالإضافة إلى طريقة التنظيم من خلال دخول وخروج مستخدمي “الميترو”.

وعند دخوله لعربة “الميترو” قال أحمد البدوي: “أنظف من ميترو باريس”، كما أشار إلى “التكييف” وبرودة العربة في عز فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كونها تحتوي على مكيفات هوائية تشتغل باستمرار.

كما استغرب الرحالة المصري في الفيديو الذي تمّ تداوله بقوة عبر مواقع التواصل، وجود شبكة الهاتف النقال في “ميترو الجزائر” رغم نزوله إلى الأسفل.

وفي آخر الفيديو أشار السائح المصري إلى سرعة خروجه من المحطة إلى وجهته التي يريد الذهاب إليها، باستعماله السلم المتحرك (الدرج) رغم وجوده في الأسفل.