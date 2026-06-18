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رياضة

بالفيديو.. هذا ما قاله رونار للاعبي المنتخب التونسي في أول اجتماع

عمر سلامي
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بالفيديو.. هذا ما قاله رونار للاعبي المنتخب التونسي في أول اجتماع
ح.م
هيرلافي رونار

وجه المدرب الجديد للمنتخب التونسي، هيرفي رونار خطابا حماسيا للاعبيه، وطالبهم بالانتفاضة في المباراة الثانية، من المونديال.

وانهزم المنتخب التونسي بخماسية لهدف واحد، في الجولة الأولى، أمام السويد.

وعلى إثر الهزيمة الثقيلة أقالت الجامعة التونسية لكرة القدم، المدرب صبري لموشي، واستنجدت بالفرنسي هيرفي رونارد، لإكمال المهمة في المونديال.

وفي أول لقاء له، مع اللاعبين، طالب رونار، بنسيان الهزيمة الثقيلة والتركيز على المباراة المقبلة أمام اليابان.

وقال رونار مخاطبا لاعبيه: ” الأهم الآن الحالة الذهنية، شاهدت لقاء السويد، والنتيجة لا تعكس دائما مجريات اللعب، أتيحت لكم العديد من الفرص ولكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف: “يجب أن نتحرك، ويجب أن تكونوا في أحسن حالاتكم في اللقاء الثاني، تركيزنا الآن على اليابان، ولا يهم ماذا يأتي بعد ذلك”.

وتابع: “هناك جماهير صرفت أموالا كبيرة للتنقل من أجل تشجيعكم، والجماهير الغاضبة ليست مخطئة..”.

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