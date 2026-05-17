بالفيديو.. وصول أولى دفعات الأضاحي المستوردة من المجر إلى مطار قسنطينة

وصلت إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة، فجر اليوم الأحد، دفعة أولى من الأضاحي المستوردة تقدر بـ 400 رأس من الأغنام قادمة من المجر على متن طائرة شحن، في إطار عملية استيراد أضاحي عيد الأضحى.

وأوضح مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، بدرالدين خرشي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذه العملية تندرج ضمن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووفق توجيهات الوزارة الوصية.

وأضاف المسؤول أن هذه الشحنة تمثل “الدفعة الأولى” من الأغنام المستوردة من المجر، مشيرًا إلى أنه تم تسخير أسطول جوي ابتداءً من يوم أمس السبت وإلى غاية الثلاثاء، في إطار تسريع عملية الاستيراد.

ويهدف اللجوء إلى النقل الجوي، حسب المصدر ذاته، إلى تسريع استقبال الأضاحي وضمان توزيعها في الآجال المحددة، بما يسمح بتموين السوق في الوقت المناسب استعدادًا لموسم العيد.

وأكد المسؤول أن جميع الدفعات التي ستصل لاحقًا إلى مطار قسنطينة الدولي ستخضع للحجر الصحي تحت إشراف أطباء بيطريين، وفق البروتوكول الصحي المعتمد، قبل توجيهها إلى نقاط البيع.

وأشار إلى أن عملية استيراد أضاحي العيد ستتواصل خلال الأيام المقبلة بوصول دفعات إضافية، سيتم توزيعها لاحقًا على المراكز المخصصة عبر عدة ولايات وفق البرنامج المسطر.