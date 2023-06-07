-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بالفيديو.. يوتيوبر هولندي يستكشف جمال الجزائر ويوثق رحلته بصور ساحرة

نادية شريف
  • 936
  • 0
بالفيديو.. يوتيوبر هولندي يستكشف جمال الجزائر ويوثق رحلته بصور ساحرة
traveltomtom
اليوتيوبر الهولندي توم

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة صور من مناطق مختلفة في الجزائر، كان قد التقطها يوتيوبر هولندي خلال زيارته مؤخرا.

وحازت الصور التي وثق بها اليوتيوبر الهولندي رحلته على إعجاب رواد الشبكات، خاصة وأنه ظهر في أشهر الأماكن العريقة في الشمال والجنوب، وحتى الغرب الجزائري.

ونشر اليوتيوبر، واسمه توم، مجموعة صور ساحرة، عبر حسابه على إنستغرام، بعد اكتشافه جمال الجزائر المتفرد في المغرب العربي، كما نشر فيديو من مدينة وهران التي اعتبرها الأجمل على الإطلاق.

وقال توم إنه وصل إلى الجزائر في 10 ماي، بعد سنوات عديدة من محاولة الحصول على التأشيرة، وأوضح أنه تحصل على الفيزا السياحية من المطار جنوب الجزائر، الأمر الذي اعتبره نشطاء جزائريون فكرة جميلة لاستقطاب السواح الأجانب.

وظهر توم في مقطع مصور وهو يتذوق الكرنتيكا التي اعتبرها نسخة عن طبق اللازانيا، وقال في التعليق المرفق أنها الأكلة المفضلة في الشارع الوهراني، وهي لذيذة جدا ورخيصة الثمن، بحيث يمكن الحصول عليها بأقل من 0.20 دولار.

وعلى عكس الكرنتيكا تذوق في وهران “الببوش” وهو الحلزون، وعلى ما يبدو لم ينل رضاه، حيث قال بأنه لن يكون وجبته الخفيفة المفضلة لأنه لزج في الفم، لكنه بدى سعيدا لتجربته كونه مليء بالبروتين!

وظهر في مقطع آخر وهو يتناول “السوفلي”، الذي قال بأنه لذيذ أيضا، وتأسف لأنه تذوق جميع الأكلات المفضلة مرة واحدة، كما دخل محلات بيع الملابس في إحدى المدن الصحراوية وقام بتجربة “القميص”.

وفي مقطع فيديو جميل للغاية ظهر اليوتيوبر الشهير وهو يستمع للآذان بتأثر بالغ، وقال بأنه توقف عند سماعه احتراما للدين، لافتا إلى أنه أعجب به أيما إعجاب.

مقالات ذات صلة
دراسة: في هذا اليوم من الأسبوع تكثر الإصابة بالنوبات القلبية

دراسة: في هذا اليوم من الأسبوع تكثر الإصابة بالنوبات القلبية

قطاع السينما كان ضحية التغييرات.. والقوانين وحدها لن تعيد للقطاع مجده

قطاع السينما كان ضحية التغييرات.. والقوانين وحدها لن تعيد للقطاع مجده

الذاكرة الثقافية في قلب اجتماع اللجنة الرئاسية بباريس هذا الأسبوع

الذاكرة الثقافية في قلب اجتماع اللجنة الرئاسية بباريس هذا الأسبوع

مسلسل 11/11 يتوج بجائزة “ماتيرا” الذهبية بإيطاليا كأفضل مسلسل

مسلسل 11/11 يتوج بجائزة “ماتيرا” الذهبية بإيطاليا كأفضل مسلسل

دولة أوروبية تحقّق أعلى نمو سكاني منذ 78 سنة

دولة أوروبية تحقّق أعلى نمو سكاني منذ 78 سنة

وفاة “الخالة زكية” أشهر قابلة في البليدة

وفاة “الخالة زكية” أشهر قابلة في البليدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد