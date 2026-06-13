بحصة 42.6%.. الجزائر تستعيد صدارة موردي الغاز إلى إسبانيا

استعادت الجزائر المركز الأول في قائمة أكبر موردي الغاز إلى إسبانيا خلال ماي 2026، بعدما رفعت صادراتها إلى 13.37 تيراواط/ساعة، مستحوذة على 42.6% من إجمالي واردات السوق الإسبانية، وذلك بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع.

وأظهرت بيانات منصة الطاقة المتخصصة أن واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي والمسال ارتفعت إلى 31.4 تيراواط/ساعة خلال ماي الماضي، بزيادة 9.3% مقارنة بشهر أفريل الذي سجل 28.73 تيراواط/ساعة، رغم تراجعها بنسبة 2.4% على أساس سنوي.

وجاءت الجزائر في الصدارة بفارق مريح عن أقرب منافسيها، بعدما صدّرت 10.37 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، إضافة إلى 3.002 تيراواط/ساعة من الغاز المسال، مقابل 8.14 تيراواط/ساعة فقط خلال ماي 2025.

وحلت روسيا في المرتبة الثانية بإمدادات بلغت 8.73 تيراواط/ساعة من الغاز المسال، ما يمثل 15.2% من السوق الإسبانية، مرتفعة من 4.39 تيراواط/ساعة في أفريل الماضي. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بإجمالي 4.76 تيراواط/ساعة وبحصة 15.2%، بعدما كانت أكبر مورد لإسبانيا في أفريل بإمدادات بلغت 10.07 تيراواط/ساعة.

وشهدت موريتانيا تقدمًا ملحوظًا في قائمة الموردين، حيث احتلت المرتبة الخامسة بإجمالي 1.118 تيراواط/ساعة من الغاز المسال وبحصة 3.6%، مقارنة بـ0.088 تيراواط/ساعة فقط في الشهر السابق، مستفيدة من بدء تصدير الغاز من حقل “السلحفاة أحميم الكبير” المشترك مع السنغال منذ فيفري 2026.

كما جاءت البرتغال في المرتبة الرابعة بإمدادات بلغت 1.143 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي، تلتها أنغولا في المركز السادس بـ1.026 تيراواط/ساعة، ثم المكسيك التي دخلت القائمة لأول مرة بإجمالي 0.999 تيراواط/ساعة من الغاز المسال.

وفي المقابل، تراجعت فرنسا إلى المرتبة الثامنة بإمدادات لم تتجاوز 0.172 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي، فيما لم تستقبل إسبانيا أي شحنات من قطر أو مصر أو نيجيريا أو الكونغو أو غينيا الاستوائية أو الكاميرون أو النرويج أو بيرو أو ترينيداد وتوباغو خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى تركيبة الواردات، استحوذ الغاز المسال على 66.2% من إجمالي واردات إسبانيا خلال ماي بكمية بلغت 19.63 تيراواط/ساعة، بينما بلغت واردات الغاز الطبيعي 11.76 تيراواط/ساعة بحصة 33.8%.

كما تراجعت مخزونات الغاز الإسبانية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، لتبلغ نسبة الامتلاء 71% بنهاية ماي 2026.