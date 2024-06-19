بداية التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا دفعة 2024

المعنيون ملزمون بإيداع ملفاتهم المكونة من تسع وثائق

ستشرع مديريات التربية للولايات في التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة والمتوقع تخرجهم شهر جوان الجاري، إذ طلبت من المعنيين إيداع ملفاتهم على مستوى مصالحها المختصة في أقرب الآجال.

وجهت مديريات التربية للولايات، في تعليمات صادرة عنها بتاريخ الـ13 جوان الجاري، نداء لطلبة المدارس العليا للأساتذة والمتوقع تخرجهم دفعة جوان 2024، في المراحل التعليمية الثلاث، تحثهم من خلالها على أهمية الشروع في إيداع ملفاتهم الورقية الإدارية في أقرب الٱجال على مستوى مصالح المستخدمين أو الموظفين، قصد الشروع في توظيفهم بصفة مباشرة، وتعيينهم في رتب تخرجهم، بناء على الاحتياج المطلوب، وذلك لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو تغطية كافة المؤسسات التربوية الموزعة عبر كامل التراب الوطني بالتأطير البيداغوجي اللازم وفي مختلف المواد والتخصصات، ومن ثمة ضمان دخول مدرسي مستقرمن دون احتجاجات أو اضطرابات.

وفي هذا الشأن، أفادت ذات المصالح بأن طلبة المدارس العليا للأساتذة، مطالبون وجوبا بإحضار ملف إداري يتكون من تسع وثائق، ويتعلق الأمر بطلب خطي، شهادة الليسانس، كشف النقاط، عقد الالتزام، صك بريدي مشطوب، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي، شهادتين طبيتين، صورتين شمسيتين.

ويذكر أن القائمين على وزارة التربية الوطنية قد سعوا في وقت سابق لمعالجة مشكل توظيف “الفائض” من خريجي المدارس العليا للأساتذة في مختلف التخصصات وفي الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك من خلال إصدار منشور وزاري تضمن آليات انتقالية جديدة لتوظيفهم بصفة مباشرة في رتب غير رتبهم الأصلية مؤقتا.

وإلى ذلك، فقد حصل هؤلاء الأساتذة على كافة حقوقهم خاصة المادية والمالية منها كاملة غير منقوصة، في وقت تم إرجاعهم إلى مناصب التوظيف الأصلية، وهي العملية التي تمت في وقت سابق وعبر مراحل.

وفي نفس الإطار، أفادت مصادر “الشروق” بأن وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية ستشرع في تجديد عقود الأساتذة المتعاقدين في مختلف المواد والتخصصات، والذين تم تعيينهم على مناصب شاغرة خلال الموسم الدراسي 2024/2023، على أن يتم فتح النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، قبيل الدخول المدرسي القادم، أمام خريجي الجامعات، لتمكينهم من الاستفادة من “التوظيف التعاقدي”، وذلك بغية تغطية باقي المناصب المالية الشاغرة، تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025.

أما بخصوص أساتذة مادة اللغة الإنجليزية، والذين تم انتقاءهم لتدريس تلاميذ أقسام الثالثة والرابعة ابتدائي، بعنوان الموسمين السابقين 2022/2023 و2023/2024، لفتت مصادرنا إلى أنهم سيستفيدون من إجراءات وتدابير التثبيت في المنصب المالي، وذلك قصد الحفاظ على حقوقهم كاملة غير منقوصة، على أن يتم توسيع تدريس المادة لتشمل تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي.

في مقابل ذلك، أشارت ذات المصادر إلى أن القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، والقاضي بالرفع في الحجم الساعي للتربية البندية والرياضية، من ساعة إلى ساعتين في الأسبوع، قد يدفع بمديريات التربية للولايات إلى اللجوء إلى توظيف أساتذة إضافيين لتأطير المادة، لأجل تغطية كافة الأفواج التربوية.