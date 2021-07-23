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رياضة

بداية قوية لـ “غشة”

علي بهلولي
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بداية قوية لـ “غشة”
غشة (أقصى اليمين) يحتفل مع زملائه بِالهدف الذي سجّله (صورة نادي أنطاليا سبور)

استهلّ اللاعب الجزائري حسام الدين غشة مساء الجمعة، مشواره بِقوّة مع فريقه الجديد أنطاليا سبور التركي.

وفاز فريق أنطاليا سبور بِثنائية نظيفة على نادي التضامن اللبناني، في مباراة ودّية لُعبت بِتركيا استعدادا للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم غشّة أوّل هدف في هذه المباراة، لِمصلحة فريقه أنطاليا سبور في الدقيقة الـ 31.

وكان حسام الدين غشة (25 سنة) قد انتقل إلى نادي أنطاليا سبور التركي في الأيّام القليلة الماضية، لِمدّة موسمَين مع إمكانية إضافة عام آخر. قادما من فريق وفاق سطيف.

ويستعدّ حسام الدين غشة وفريقه أنطاليا سبور للبطولة التركية في موسمها الجديد، والبداية ستكون بِمواجهة الضيف نادي غوزتبه في الـ 15 من أوت المقبل.

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