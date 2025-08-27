-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
بدون تعليق
باقي بوخالفة
2025/08/27
13
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
عطاف يبحث مع نظيره التونسي التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية -التونسية
المضاربون بسيارات “فيات دوبلو بانوراما” أمام القضاء
تعليمات لمتعاملي “النقال” بضمان تغطية محاور الطرقات
“وفاة عروسين في حادث ببومرداس”.. الحماية المدنية تُوضح
26 جريحًا في حادث اصطدام حافلة بالجلفة
برنامج لترقية تعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
وزارة الشؤون الدينية تعلن موعد المولد النبوي الشريف
2025/08/25
فرنسا ستنسى الجزائر
2025/08/25
تحذير.. موجة حر قياسية تصل إلى 46° تجتاح 14 ولاية
2025/08/25
بعد تلاعب زميلتها برغبتها في دراسة الطب.. عائشة تنتصر على الحقد!
2025/08/25
بِالفيديو: “الكاف” تقترح ضمنيا على بيتكوفيتش هذا اللاعب
2025/08/25
الرأي
المزيد
“الخضر”.. حذار من مباريات سبتمبر
ياسين معلومي
2025/08/27
يوسف الغفاري
محمد الهادي الحسني
2025/08/27
صراع الحقّ والباطل.. بين “قوة الحجّة” و”حُجّة القوة”!
سلطان بركاني
2025/08/27
سيد قطب.. شهيدٌ لم يخفض شراعه للعاصفة
التهامي مجوري
2025/08/27
إسرائيل الكبرى.. ورقة نتنياهو في الوقت البديل
محمد بوالروايح
2025/08/27