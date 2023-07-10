برنامج جديد لسير القطارات خلال الفترة الصيفية
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن وضع برنامج جديد لسير القطارات خلال الفترة الصيفية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن البرنامج الجديد الخاص بسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 10 جويلية 2023.
وفيما يلي البرنامج الجديد للرحلات حسب كل خط:
الجزائر العاصمة – الثنية:
https://drive.google.com/…/16ygS0qMVAy-4i9…/view
الجزائر العاصمة – العفرون:
https://drive.google.com/…/1-NyHI9A…/view
الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى:
https://drive.google.com/…/1t5HO1YOddrGD-weeB…/view
آغا – زرالدة:
https://drive.google.com/…/1HXgVKSTDCbD5vG5DsiS…/view
آغا – مطار هواري بومدين:
https://drive.google.com/…/1CFRQgEN1p8YCSN1OPeZ…/view