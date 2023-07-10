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الجزائر

برنامج جديد لسير القطارات خلال الفترة الصيفية

الشروق أونلاين
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برنامج جديد لسير القطارات خلال الفترة الصيفية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن وضع برنامج جديد لسير القطارات خلال الفترة الصيفية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن البرنامج الجديد الخاص بسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 10 جويلية 2023.

وفيما يلي البرنامج الجديد للرحلات حسب كل خط:

الجزائر العاصمة – الثنية:
https://drive.google.com/…/16ygS0qMVAy-4i9…/view

الجزائر العاصمة – العفرون:
https://drive.google.com/…/1-NyHI9A…/view

الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى:
https://drive.google.com/…/1t5HO1YOddrGD-weeB…/view

آغا – زرالدة:
https://drive.google.com/…/1HXgVKSTDCbD5vG5DsiS…/view

آغا – مطار هواري بومدين:
https://drive.google.com/…/1CFRQgEN1p8YCSN1OPeZ…/view

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