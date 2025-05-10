برنامج “عدل3”.. اتفاقية ثلاثية لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية

وقّعت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت، اتفاقية ثلاثية مع كل من البنك الوطني للإسكان ووكالة “عدل”، لوضع الإطار المالي والتنظيمي لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية ضمن الشطر الأول من برنامج “عدل 3” بعنوان قانون المالية لسنة 2025.

وأكد المدير العام للسكن، محمد مرجاني، أن الاتفاقية تضبط كيفيات تمويل المشروع، حيث يتكفل البنك الوطني للإسكان بتغطية 62% من كلفة الإنجاز، بينما يسدد المستفيدون نسبة 38% على شكل مساهمة شخصية موزعة على خمس دفعات.

وأشار مرجاني إلى أن الاتفاق يندرج في إطار تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الذي بلغ مراحل متقدمة، مشدداً على أن هذه الخطوة ستُسهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتم الإمضاء على الإتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من طرف المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة “عدل”، رياض قمداني، بحضور المدراء العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج “عدل 3”.