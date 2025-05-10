-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

برنامج “عدل3”.. اتفاقية ثلاثية لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية

محمد فاسي
  • 469
  • 0
برنامج “عدل3”.. اتفاقية ثلاثية لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية
ح.م
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

وقّعت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت، اتفاقية ثلاثية مع كل من البنك الوطني للإسكان ووكالة “عدل”، لوضع الإطار المالي والتنظيمي لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية ضمن الشطر الأول من برنامج “عدل 3” بعنوان قانون المالية لسنة 2025.

وأكد المدير العام للسكن، محمد مرجاني، أن الاتفاقية تضبط كيفيات تمويل المشروع، حيث يتكفل البنك الوطني للإسكان بتغطية 62% من كلفة الإنجاز، بينما يسدد المستفيدون نسبة 38% على شكل مساهمة شخصية موزعة على خمس دفعات.

وأشار مرجاني إلى أن الاتفاق يندرج في إطار تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الذي بلغ مراحل متقدمة، مشدداً على أن هذه الخطوة ستُسهم في تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتم الإمضاء على الإتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من طرف المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة “عدل”، رياض قمداني، بحضور المدراء العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج “عدل 3”.

مقالات ذات صلة
العرباوي يُستقبل من طرف رئيس جمهورية سيراليون

العرباوي يُستقبل من طرف رئيس جمهورية سيراليون

نجل نغزة: قدمت صدقات بـ20 ألف دينار لمنتخبين

نجل نغزة: قدمت صدقات بـ20 ألف دينار لمنتخبين

الجزائر مستعدة للرد على الحملات العدائية بمنطق الدولة

الجزائر مستعدة للرد على الحملات العدائية بمنطق الدولة

الجزائر لا تقبل المزايدة عليها في مواجهة الإرهاب

الجزائر لا تقبل المزايدة عليها في مواجهة الإرهاب

مراد: فرنسا ستعترف حتما بجرائمها في الجزائر

مراد: فرنسا ستعترف حتما بجرائمها في الجزائر

الأزمة الهندية الباكستانية

الأزمة الهندية الباكستانية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد