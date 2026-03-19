برنامج مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يتضمن برنامج ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم مواجهات قوية، أبرزها لقاء ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

كما يحمل برنامج الدور مواجهة مثيرة بين وباريس سان جيرمان وليفربول، وقمة إسبانية بين نادي برشلونة وأتليتكو مدريد، فيما يواجه أرسنال منافسه سبورتينغ ليشبونة.

وتأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي، بفوزه بنتيجة 5-1 في مجموع المبارتين، أما بايرن ميونيخ فسحق أتالانتا، ذهاباً 1-6 في إيطاليا وإياباً 4-1 في ألمانيا.

وتأهل باريس سان جيرمان بعد فوزه بإجمالي 8-2 على تشيلسي، 5-2 ذهاباً في العاصمة الفرنسية و0-3 إياباً في لندن.

وحسم ليفربول تأهله، بفوزه على غلطة سراي برباعية نظيفة في “أنفيلد”، بعد خسارته بهدف دون رد ذهابا.

وتقام مباريات الذهاب يومي 8 و7 أفريل المقبل، والإياب يومي 14 و15 أفريل.

وفي نصف النهائي، يلعب الفائز من موقعة ريال مدريد وبايرن ميونيخ ضد الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وليفربول.

كما يلعب الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضد الفائز من مواجهة أرسنال وسبورتينغ لشبونة.

وتلعب مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 28 و29 أفريل، أما الإياب فمبرمجة يومي 5 و6 ماي .