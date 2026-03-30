برنامج نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

تلعب أمسية الثلاثاء مباريات نهائي المسارات الأربعة للمحلق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويطمح المنتخب الإيطالي للعودة إلى العرس العالمي بعد غياب دام 15 عاما، حيث يخوض مواجهة صعبة في البوسنة والهرسك.

كما يسعى منتخب كوسوفو لتسجيل حضوره الأول تاريخيا في المونديال، عندما يستقبل منتخب تركيا.

ويهدف منتخب السويد لحجز تأشيرة المرور إلى المونديال عندما يواجه ضيفه بولندا، وبنفس الطموح سيدخل منتخب جمهورية التشيك والدنمارك المواجهة التي تجمعهما.

وينضم المتأهل من المسار الأول إلى المجموعة الثانية في كأس العالم، والتي تضم كندا وقطر وسويسرا.

وينضم المتأهل من المسار الثاني إلى المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان وتونس.

أما المتأهل من المسار الثالث فينضم إلى المجموعة الرابعة التي تضم الولايات المتحدة والباراغواي وأستراليا.

والمتأهل من المسار الرابع ينضم إلى المجموعة الأولى التي تضم المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 جوان و19 جويلية المقبلين.

برنامج نهائي المسارات الأربعة :

المسار الأول: البوسنة والهرسك ضد إيطاليا.

المسار الثاني: السويد ضد بولندا.

المسار الثالث: كوسوفو ضد تركيا.

المسار الرابع: جمهورية التشيك ضد الدنمارك.