بريد الجزائر: إطلاق خدمة جديدة لفائدة المواطنين ابتداءً من اليوم

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة تسويق قسيمة “الأبوستيل” (Apostille)، في إطار جهودها الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمة العمومية من المواطنين.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن الخدمة دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 09 جويلية 2026، حيث أصبح بإمكان المواطنين اقتناء قسيمة (Apostille) مباشرة من مكاتب البريد.

وتُستخدم هذه القسيمة للمصادقة على الوثائق الرسمية الموجهة للاستعمال خارج الوطن، لفائدة الدول المنضمة إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، ما يسهل الاعتراف بهذه الوثائق في الدول الأعضاء.

اعتماد قسيمة “الأبوستيل”.. تفاصيل الرسوم وكيفية الحصول عليها

وأكدت مؤسسة بريد الجزائر أن إطلاق هذه الخدمة يندرج في إطار جهودها الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وتقريب المرفق العمومي من المواطنين، بما يواكب مساعي تحديث الخدمات الإدارية في البلاد.