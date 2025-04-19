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الجزائر

بريد الجزائر توضح خطوات استرجاع كلمة مرور “بريدي موب”

محمد فاسي
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بريد الجزائر توضح خطوات استرجاع كلمة مرور “بريدي موب”
بريد الجزائر
استرجاع كلمة مرور تطبيق "بريدي موب"

نشرت مؤسسة بريد الجزائر، السبت، توضيحاً حول كيفية استرجاع كلمة المرور الخاصة بتطبيق “بريدي موب“، الذي يُعد أحد أهم تطبيقات الدفع الإلكتروني في الجزائر.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن المستخدمين الذين فقدوا كلمة المرور الخاصة بالتطبيق يمكنهم استعادتها بسهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة عبر واجهة التطبيق، دون الحاجة إلى التنقل أو الاتصال بمراكز الدعم.

وتتمثل الخطوات في الضغط أولاً على خيار “إعادة تعيين كلمة المرور”، ثم إدخال رقم البطاقة الذهبية وتاريخ نهاية صلاحيتها. بعد ذلك، يُطلب من المستخدم إدخال رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية، ليتمكن أخيراً من اختيار كلمة مرور جديدة بكل أمان.

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