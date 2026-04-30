بريد الجزائر.. خدمة جديدة لأصحاب هذه الحسابات  

أطلقت مؤسسة بريد الجزائر خدمة بطاقة Cashless Business، موجهة حصريًا لحاملي هذه الحسابات البريدية.

وأفاد بيان للمؤسسة أنه “في إطار التحول نحو الخدمات الرقمية، تقدم هذه البطاقة حلاً عصريًا وفعالًا لإدارة نفقات مؤسساتهم، موجهًا حصريًا لحاملي حساب CCP Business Cashless، بما يضمن لهم تسييرًا ماليًا سلسًا، شفافًا، وبدون أي تعامل نقدي.”

وأوضحت المؤسسة أن البطاقة تتيح لمستعمليها إمكانية:

1- تسديد مختلف النفقات المهنية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) أو عبر الإنترنت.

2- إجراء عمليات دفع فورية وآمنة بأعلى معايير الحماية

3- تتبع جميع المصاريف بدقة انطلاقًا من حسابكم

4- تحسين التحكم في النفقات وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل النقد

وأوضحت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان عبر صفحتها الرسمية، أن طلب بطاقة Cashless Business أصبح بكل سهولة عبر منصة ECCP.