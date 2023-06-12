بريد الجزائر يتيح تحويل 20 مليون من حساب لآخر عبر التطبيق

العملية صارت ممكنة أيضا عبر موقع الخدمات المالية عن بعد

أجرت مؤسسة بريد الجزائر تحديثا جديدا على تطبيق “بريدي موب” وأيضا على موقعها الالكتروني للخدمات المالية عن بعد، صار بموجبه تحويل مبالغ مالية أكبر تصل 200 ألف دينار (20 مليون سنتيم)، وتم رفع قيمة الشراء المسموح بها عبر أجهزة الدفع النهائي (TPE) إلى 50 مليون سنتيم.

وحسب مصادر على صلة بالملف فإن التحديث الجديد دخل حيز الخدمة اليوم الاثنين في إطار مساعي من المؤسسة لتسهيل وتبسيط العمليات المالية الرقمية أكثر فأكثر، لتخفيف الضغط من جهة على المكاتب البريدية والتقليل من عمليات سحب الأموال نقدا من جهة أخرى ما يساهم في الحفاظ على مستويات مقبولة من السيولة المالية.

بتصفح بسيط لموقع بريد الجزائر للخدمات المالية عن بعد (eccp) وكذلك الأمر بالنسبة لتطبيق بريدي موب”، تظهر خانة تتيح إمكانية تحويل 20 مليون سنتيم نحو حساب آخر دفعة واحدة دون سحبها، لم تكن متوفرة قبل إجراء عملية التحديث الجديدة.

وكما هو معلوم فإن العملية المتاحة سابقا لتحويل الأموال من حساب على حساب آخر دون سحبها كانت محددة بـ 50 ألف دينار أي 5 مليون سنتيم.

وتحصي مؤسسة بريد الجزائر وفق آخر البيانات الرسمية نحو 11.5 مليون حامل للبطاقة البريدية “الذهبية” من أصل 26 مليون حساب بريدي جاري، أكثر من 20 مليون حساب تعتبر نشطة.

كما تم ملاحظة تعديل جديد وفق عملية التحديث الأخيرة، يتعلق بإمكانية الشراء عبر أجهزة الدفع النهائي (TPE) بقيمة 50 مليون سنتيم بعد أن كانت محددة سابقا بـ 20 مليون سنتيم فقط.

وفي مطلع ديسمبر الماضي أطلقت مؤسسة بريد الجزائر نسخة جديدة لموقعها المتعلق بالخدمات عن بعد، إثر عملية تحديث أتاحت خدمات ومزايا جديدة وجرى تعديل أخرى، في إطار إستراتيجية المؤسسة لتبسيط الخدمات وتنويعها وتقريبها من الزبائن أكثر فأكثر.

وبموجب ذلك التحديث أصبح لزاما على مستخدمي موقع بريد الجزائر تغيير كلمة السر التي تتيح له الولوج على مختلف الخدمات، على غرار الكشف عن الرصيد وكشف الحساب وطلب الصكوك وطلب البطاقة الذهبية وفتح الحساب الجاري وغيرها من الخدمات، فضلا عن الكشف عن رصيد مالك الحساب عبر الموقع في الوقت الآني، أي أن دخول أي رصيد إلى الحساب يمكن التحقق منه في نفس اللحظة عبر الموقع، في حين كان الموقع يقوم بعملية التحديث كل 24 ساعة، ما كان يدفع الزبائن للتوجه إلى مكاتب البريد للتحقق من دخول الرصيد من عدمه خصوصا عمليات التحويل.

وأتاح التحديث الجديد لموقع بريد الجزائر في الشق المتعلق بالإخطار عبر الرسائل النصية القصيرة، خدمة جديدة تُضاف إلى الخدمتين السابقتين المتعلقتين بإشعار دخول رصيد على الحساب أو السحب منه، وفي هذه المرة تم إضافة خدمة الحصول على القيمة الجديدة المتوفرة في الحساب سواء بعد السحب أو دخول رصيد إليه، وهي اختيارية يمكن للزبون تفعيل الاستفادة منها أو تعطيل ذلك.

ويمكن للزبائن طلب البطاقة الذهبية مباشرة عبر الموقع وتغيير مكتب توصيلها الذي يستلمها فيه مالكها، خصوصا الذين يقيمون بعيدا عن عنوان الحساب الجاري البريدي المقيد لدى المؤسسة، ويمكن لمالكها تعطيلها مباشرة بنفسه في حال ضياعها أو سرقتها، كما يتيح التحديث تتبع مسارها من لحظة طلبها إلى غاية وصولها إلى المركز البريدي الذي حدده هو.