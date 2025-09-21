بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين

أعلنت بريطانيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين اليوم الأحد، 21 سبتمبر، لتنلتحق بذلك بكل من كندا وأستراليا اللتان أعلنتا في وقت سابق اعترافها بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في فيديو له نشره اليوم على منصة “إكس”: “اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين”.

وقال ستارمر في إعلانه “تصل الأزمة الإنسانية التي من صنع الإنسان في غزة إلى أعماق جديدة. القصف المتواصل والمتصاعد من قبل الحكومة الإسرائيلية على غزة، والهجوم في الأسابيع الأخيرة، والتجويع والدمار أمور لا يمكن تحملها إطلاقاً.” ليضيف، “قُتل عشرات الآلاف، بينهم الآلاف أثناء محاولتهم جمع الطعام والماء.هذا الموت والدمار يصدمنا جميعاً. يجب أن يتوقف.”

ليعلن رئيس الوزراء البريطاني “من أجل إحياء أمل السلام وحل الدولتين، أعلن بوضوح، بصفتي رئيس وزراء هذا البلد العظيم، أن المملكة المتحدة تعترف رسمياً بدولة فلسطين.”

وبهذا يصل عدد الدول التي تعترف بفلسطين كدولة ذات 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، كما ينتظر أيضا أن تقوم دول أخرى هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين وهي فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو وإسبانيا.