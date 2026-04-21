بسعر 1,600 دج.. طرح 39 ألف سهم جديد في بورصة الجزائر

بسعر 1,600 دج.. طرح 39 ألف سهم جديد في بورصة الجزائر
بورصة الجزائر

منحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، الثلاثاء، تأشيرتها على المذكرة الإعلامية الخاصة بعملية رفع رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية “EPE CRAPC EXPERTISE SPA” بنسبة 15%، من خلال اللجوء العلني للادخار عبر إصدار 39 ألف سهم جديد في بورصة الجزائر، على أن يتم إدراجها في قسم النمو لسوق سندات رأس المال.

وحسب بيان للجنة، تبلغ قيمة الإصدار الإجمالية 62,400,000 دينار جزائري، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد بـ1,600 دينار جزائري، مع تاريخ استحقاق (تمتع) محدد في 1 جانفي 2026. كما ستصدر الأسهم في شكل أسهم لحاملها، غير مادية، ومقيدة في حسابات لدى ماسكي الحسابات وحافطي السندات المعتمدين.

وحددت العملية الحد الأدنى للاكتتاب بمئة (100) سهم لكل مكتتب، بسعر 1,600 دينار جزائري للسهم الواحد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية تطوير المؤسسة العمومية “CRAPC EXPERTISE SPA”، من خلال تعزيز نشاطها في مجال تسويق المواد الكيميائية الصناعية، إلى جانب العمل على إنشاء وحدة إنتاج محلية على المدى المتوسط، بما يساهم في تقليص الواردات ودعم الاقتصاد الوطني.

كما تعكس هذه العملية التوجه الوطني الرامي إلى تعزيز دور الجامعة ومراكز البحث العلمي كفاعل أساسي في خلق الثروة وربط البحث العلمي بالاقتصاد.

وتعد هذه التأشيرة الثانية التي تمنحها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 أفريل 2026، في إطار مهامها المتعلقة بتنظيم ومراقبة عمليات السوق المالية.

