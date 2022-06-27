بسكرة: حجز 81 نسخة من المصحف الشريف تحمل ألوان المثليين

أعلنت مصالح أمن ولاية بسكرة عن حجز 81 نسخة من المصحف الشريف ملونة بألوان ترمز لعلم المثليين الجنسيين.

وأفاد بيان لمصالح الشرطة “إستغلالا لمعلومات واردة إلى الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها تداول وعرض للبيع مصاحف ملونة صفحاتها بألوان الطيف، الألوان التي يتخذها الشواذ والمثليين الجنسيين كرمز لطائفتهم وألوان العلم الخاص بهم ، نظمت الفرقة خرجة ميدانية رفقة أعوان مديرية التجارة بولاية بسكرة للمكتبات بوسط مدينة بسكرة”.

وأوضح المصدر ذاته أن الخرجة أسفرت عن ضبط وحجز 81 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام أغلبها مطبوعة بدول عربية تحمل نفس المواصفات.

وعلى إثر ذلك وبعد عرضها على اللجنة العلمية بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية بسكرة والتدقيق فيها تقرر إتلاف هذه النسخ.