بسمة وهبة تثير جدلا.. هل عادت لارتداء الحجاب؟

أثارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي اشتهرت كمقدمة لبرنامج “قبل أن تحاسبوا” الديني على قناة “اقرأ” الجدل مجددا بتعليق حول الحجاب.

ونشرت بسمة، عبر حسابها الشخصي صورة لها وهي ترتدي الحجاب، ما فتح باباً للتساؤلات عن حقيقة اعتزامها العودة إلى ارتدائه بعد سنوات عديدة من قرار خلعه.

وظهرت بسمة وهبة في الصورة مرتدية غطاء رأس وعلقت قائلة: ‘عزيزي الحجاب اشتقت إليك’.

وتفاعل مع بسمة وهبة العديد من متابعيها، وتمنى لها بعضهم العودة للحجاب والبعض الآخر طلب منها عدم الاستخفاف بالعقول وأن ترتدي الحجاب طالما تشعر بالاشتياق إليه.

بسمة وهبة تجاهلت كل التعليقات ولم ترد على انتقادات البعض أو الدعم من الأطراف الأخرى.

يُذكر أن الإعلامية بسمة وهبة كانت قد انطلقت في مشورها الإعلامي عبر شاشة قناة اقرأ مقدِّمةً لحلقات دينية عديدة من خلال برنامجها الشهير “قبل أن تحاسَبوا”، ثم اعتزلت فترة، وعادت مرة أخرى دون حجاب.