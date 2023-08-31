بشار الأسد: انسحاب القوات التركية من سوريا “شرط لا بدّ منه”

لعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين

قال الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس، إن انسحاب القوات التركية من سوريا “شرط لا بد منه” لعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء بين الأسد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يان في دمشق، حسب ما ذكره بيان للرئاسة السورية.

وبحث الأسد مع الوزير الإيراني، العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة. والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

كما تحدث الجانبان، حول “موضوع الانسحاب التركي من الأراضي السورية. وحتمية حصوله كشرط لا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة”، يقول البيان.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني “ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها”. مشدداً على “أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وإيران”.