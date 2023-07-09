-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بشار الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد في سوريا

الشروق أونلاين
  • 2151
  • 0
بشار الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد في سوريا
ح.م
الأسد يتسلم أوراق اعتماد السفير بوشامة

تسلم الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد، أوراق اعتماد كمال بوشامة سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجزائر لدى سوريا.

 وشغل كمال بوشامة، وهو كاتب ووزير ودبلوماسي سابق، منصب عضو في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، منذ منتصف مارس 2022.

كما عمل السفير الجديد في سوريا، سفيرا في نفس البلد عام 2001، ووزيرا للشباب والرياضة بين 1984 و1988.

وبوشامة هو أيضا مؤلف كتاب “الأمير عبد القادر وعائلته، الخطوة الأخيرة في الشرق”، حول سيرة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

مقالات ذات صلة
“مراكز للتدليك” تفجر قضية فساد بالعاصمة

“مراكز للتدليك” تفجر قضية فساد بالعاصمة

غرامات تصل إلى 4 ملايين والمحشر للمتهاونين في تجديد وثائق المركبات

غرامات تصل إلى 4 ملايين والمحشر للمتهاونين في تجديد وثائق المركبات

قضية الصحراء الغربية: الجزائر ترد بحزم على ادعاءات المغرب

قضية الصحراء الغربية: الجزائر ترد بحزم على ادعاءات المغرب

الميركاتو الصيفي!

الميركاتو الصيفي!

تطبيق ثريدز

تطبيق ثريدز

الجزائر تنضم رسميا للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين

الجزائر تنضم رسميا للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد