بشار الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد في سوريا

تسلم الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد، أوراق اعتماد كمال بوشامة سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجزائر لدى سوريا.

وشغل كمال بوشامة، وهو كاتب ووزير ودبلوماسي سابق، منصب عضو في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، منذ منتصف مارس 2022.

كما عمل السفير الجديد في سوريا، سفيرا في نفس البلد عام 2001، ووزيرا للشباب والرياضة بين 1984 و1988.

وبوشامة هو أيضا مؤلف كتاب “الأمير عبد القادر وعائلته، الخطوة الأخيرة في الشرق”، حول سيرة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.