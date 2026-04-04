بشير بلومي يوقع هدفه الرابع مع فريقه هال سيتي

البطولة الإنجليزية للقسم الثاني "تشامبينشيب":

تألق الجناح الدولي الجزائري لنادي هال سيتي الإنجليزي، محمد بشير بلومي، بتسجيله هدفه الرابع هذا الموسم، خلال التعادل الذي فرضه فريقه خارج الديار أمام أوكسفورد يونايتد (1-1)، لحساب الجولة الـ40 من بطولة الدرجة الثانية الإنجليزية لكرة القدم (تشامبينشيب).

وشارك بلومي (23 سنة) أساسيا من طرف المدرب الكرواتي ليون ياكيروفيتش، وافتتح باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، بعد أن استقبل الكرة بصدره، قبل أن يراوغ أحد مدافعي المنافس داخل منطقة الجزاء، ثم يودعها الشباك بتسديدة محكمة بالقدم اليمنى.

وواصل اللاعب السابق لمولودية وهران تقديم مستويات مميزة، رافعا حصيلته هذا الموسم إلى أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف المنافسات.

وكان نجل أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي قد عاد إلى أجواء المنافسة يوم 10 مارس الماضي، عقب غياب دام نحو ثلاثة أشهر، بسبب إصابة على مستوى الوتر.