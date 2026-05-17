بطولة إفريقيا لرفع الأثقال.. الجزائر تنهي مشاركتها بست ميداليات

أنهى المنتخب الجزائري لرفع الأثقال مشاركته في بطولة إفريقيا 2026 للأكابر بست ميداليات.

وانطلقت البطولة الإفريقية بمدينة الإسماعيلية المصرية يوم 10 ماي الجاري، واختتمت أمس السبت.

وأحرز المنتخب الجزائري خلال البطولة فضيتين و4برونزيات، بفضل النتائج التي حققها الرباعان أيمن تويري وفارس تويري.

وتمكن أيمن تويري المتنافس في وزن 110 كلغ، من إحراز لقب نائب بطل إفريقيا بمجموع 375 كلغ في الترتيب العام، بعدما توج بالميدالية البرونزية في اختصاص الخطف إثر رفعه 165 كلغ، قبل أن يضيف فضية النثر عقب نجاحه في رفع 210 كلغ.

وعزّز فارس تويري، المشارك في وزن 94 كلغ، رصيد المنتخب بثلاث ميداليات برونزية، عقب احتلاله المركز الثالث في اختصاصي الخطف والنثر، إضافة إلى برونزية المجموع العام.