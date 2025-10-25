بطولة العالم للجمباز.. كيليا نمور تحرز فضية جهاز عارضة التوازن

أحرزت الجزائرية كيليا نمور الميدالية الفضية في جهاز عارضة التوازن، ضمن البطولة العالمية للجمباز الفني المقامة في إندونيسيا.

وحققت كيليا نمور المركز الثاني في نهائي جهاز عارضة التوازن بعلامة 14.300 نقطة.

وكانت البطلة كيليا نمور قد توّجت الجمعة، بذهبية في اختصاص المتوازي مختلف الارتفاعات بعلامة 15.566 نقطة.

وقبل ذلك أنهت نمور، الخميس الماضي، منافسات الفردي العام سيدات في المركز الرابع بمجموع 54.564 بفارق 0.502 نقطة على الميدالية الذهبية.