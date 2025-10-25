-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بطولة العالم للجمباز.. كيليا نمور تحرز فضية جهاز عارضة التوازن

عمر سلامي
  • 433
  • 0
بطولة العالم للجمباز.. كيليا نمور تحرز فضية جهاز عارضة التوازن
أرشيف
كيليا نمور

أحرزت الجزائرية كيليا نمور الميدالية الفضية في جهاز عارضة التوازن، ضمن البطولة العالمية للجمباز الفني المقامة في إندونيسيا.

وحققت كيليا نمور المركز الثاني في نهائي جهاز عارضة التوازن بعلامة 14.300 نقطة.

وكانت البطلة كيليا نمور قد توّجت الجمعة، بذهبية في اختصاص المتوازي مختلف الارتفاعات بعلامة 15.566 نقطة.

وقبل ذلك أنهت نمور، الخميس الماضي، منافسات الفردي العام سيدات في المركز الرابع بمجموع 54.564 بفارق 0.502 نقطة على الميدالية الذهبية.

مقالات ذات صلة
رسميا.. هذا المنتخب سيُواجه “الخضر” ودّيا

رسميا.. هذا المنتخب سيُواجه “الخضر” ودّيا

دراجة الطريق.. “مدار برو تيم” الجزائري يتسلم جائزة أفضل فريق في إفريقيا

دراجة الطريق.. “مدار برو تيم” الجزائري يتسلم جائزة أفضل فريق في إفريقيا

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهنئ البطلة الجزائرية كيليا نمور

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهنئ البطلة الجزائرية كيليا نمور

الإعلان عن إجراءات وتدابير خاصة بمباراة اتحاد العاصمة وأمادو ديالو

الإعلان عن إجراءات وتدابير خاصة بمباراة اتحاد العاصمة وأمادو ديالو

ترسيم وديتي المنتخب الجزائري للمحليين أمام نظيره المصري

ترسيم وديتي المنتخب الجزائري للمحليين أمام نظيره المصري

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا إداريا بِسبب غزال

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا إداريا بِسبب غزال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد