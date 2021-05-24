بطيخ وادي سوف يحجز مكانه في السوق العالمية

المتعاملون يواجهون عوائق بيروقراطية هائلة

انطلقت بولاية الوادي، بداية الأسبوع، عملية تصدير منتج البطيخ الأحمر والأصفر نحو الأسواق الأوروبية، من طرف شركة ”فريلاق”، وحسب مصادر من مديرية الفلاحة، فإنه لأول مرة يتم فيها تصدير هذا النوع من الفاكهة نحو الأسواق الخارجية، وعرفت ولاية الوادي بإنتاجها الوفير من مادة البطاطا والتي يتم تصديرها إلى مختلف الأسواق الخارجية سواء الأوروبية منها والإفريقية، إلا أن وفرة الإنتاج من البطيخ الأحمر والأصفر وجودته، إضافة إلى كونه منتجا عضويا (بيو)، شجع وسمح للمتعاملين الاقتصاديين بولوج الأسواق الخارجية بكل يسر وثقة، بالنظر للطلب المتزايد على المنتج ”بيو” لما له من انعكاسات ايجابية على الصحة.

وأضاف مصدرنا أن عملية تصدير الشحنة الأولى المقدرة بـ25 طن ستتم على مراحل إلى غاية نهاية موسم الجني. وأوضح أن الشحنة سالفة الذكر ستصدر نحو فرنسا عبر ميناء سكيكدة، إضافة إلى شحنات أخرى سيتم تصديرها إلى اسبانيا ودول الخليج العربي. هذا وبالرغم من هذه القفزة النوعية في عملية إنتاج وتصدير هذا النوع من الفاكهة، إلا أن العديد من المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، لا زالوا يشتكون من بعض العراقيل المتعلقة بعمليات التصدير على غرار عمليات النقل والشحن، آملين في ذات الوقت، في القضاء أو التقليل من هذه المعوقات التي لا تخدم عملية تصدير المنتجات الفلاحية للدولة الجزائرية.

من جانب آخر، لا زال فلاحو الولاية يشتكون هم بدورهم من العديد من المشاكل، التي تحول دون توسيع مساحات المنتجات الفلاحية وبالتالي زيادة الإنتاج. ويأتي على رأس هذه المعوقات حسبهم، تسوية عقاراتهم الفلاحية، حيث أن غالبية فلاحي الولاية لا يملكون وثائق رسمية لأراضيهم، وهو المشكل الذي تم طرحه في دورات المجلس الشعبي الولائي، حيث أكدت تقارير لجنة قطاع الفلاحة أن ما يفوق 70% من الفلاحين لا يملكون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم لمزارعهم، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لهم وللفلاحة عموما، كونهم من جهة مهددون بالطرد في أي لحظة، كما هو حاصل حاليا لفلاحي منطقة وزيتن ببلدية الوادي. ومن جهة ثانية لا يستفيدون من مختلف برامج الدعم للدولة ناهيك عن عدم تمكنهم من الاستفادة من القروض البنكية من جهة ثالثة، ناهيك عن العراقيل والمعوقات المتعلقة بنقص المسالك الفلاحية والكهرباء الفلاحية دون نسيان مشكل التخزين.

ويطالب الفلاحون والمتعاملون الاقتصاديون، بضرورة رفع كل العراقيل والمعوقات، لتسهيل عملية التصدير حتى لا تتسبب في كساد منتج البطيخ، مثل ما وقع مع منتوج البطاطا والطماطم في المواسم الماضية، ما كبد فلاحي الولاية خسائر فادحة.