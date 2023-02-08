-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: ثلوج بسمك 15 سم عبر 17 ولاية وأمطار رعدية عبر 9 أخرى
رياضة

بعثة شبيبة القبائل تشد الرحال إلى أنغولا

عمر سلامي
  • 112
  • 0
بعثة شبيبة القبائل تشد الرحال إلى أنغولا
أرشيف
لاعبو شبيبة القبائل

شدّت بعثة شبيبة القبائل، ظهيرة الأربعاء الرحال باتجاه العاصمة الأنغولية لواندا، تحسبا للقاء الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.
وتنقل وفد بعثة شبيبة القبائل، في رحلة خاصة ومباشرة، عبر طائرة للخطوط الجوية الجزائرية.

ويستعد فريق شبيبة القبائل لمواجهة نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي، هذا السبت بداية من الثانية زوالا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى، التي تضم أيضا الوداد المغربي وفيتا كلوب.

واستدعى مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي 21 لاعبا، لسفرية أنغولا.

مقالات ذات صلة
نجوم الجزائر يتضامنون مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

نجوم الجزائر يتضامنون مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

“لا أقبل أبدا التشكيك في نزاهتي”

“لا أقبل أبدا التشكيك في نزاهتي”

“اللاعب المحلي أثبت قدرته على التنافس في المستوى العالي”

“اللاعب المحلي أثبت قدرته على التنافس في المستوى العالي”

انتداباتنا موفقة وسنعود للاستقبال في 5 جويلية

انتداباتنا موفقة وسنعود للاستقبال في 5 جويلية

عرض ضخم من مستثمرين قطريين لشراء مانشستر يونايتد

عرض ضخم من مستثمرين قطريين لشراء مانشستر يونايتد

مدرب جديد لِمنتخب قطر

مدرب جديد لِمنتخب قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد