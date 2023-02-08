بعثة شبيبة القبائل تشد الرحال إلى أنغولا

شدّت بعثة شبيبة القبائل، ظهيرة الأربعاء الرحال باتجاه العاصمة الأنغولية لواندا، تحسبا للقاء الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وتنقل وفد بعثة شبيبة القبائل، في رحلة خاصة ومباشرة، عبر طائرة للخطوط الجوية الجزائرية.

ويستعد فريق شبيبة القبائل لمواجهة نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي، هذا السبت بداية من الثانية زوالا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى، التي تضم أيضا الوداد المغربي وفيتا كلوب.

واستدعى مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي 21 لاعبا، لسفرية أنغولا.