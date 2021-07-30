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الجزائر

بعد إثيوبيا.. لعمامرة يصل السودان في إطار جولته الإفريقية

الشروق أونلاين
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بعد إثيوبيا.. لعمامرة يصل السودان في إطار جولته الإفريقية
ح.م
لعمامرة رفقة نظيرته السودانية

وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الجمعة في زيارة إلى السودان لبحث التعاون بين البلدين وقضايا القارة الإفريقية.

ونشر لعمامرة تغريدة جاء فيها: وصلت صباح اليوم إلى الخرطوم في زيارة عمل تدوم يومين. أشكر زميلتي الأخت مريم الصادق المهدي على كرم الاستقبال والضيافة وأتطلع إلى جلسة العمل التي ستجمعنا وكذا إلى اللقاءات مع السلطات العليا لجمهورية السودان الشقيقة.

لعمامرة يبحث مع مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي نزاعات القارة

حث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، أهم النزاعات والأزمات في القارة الإفريقية وآفاق تسويتها.

وقال رمطان لعمامرة، في تغريدة على حسابه الخاص عبر “تويتر” الخميس، “استعرضنا مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، أهم النزاعات و الأزمات في قارتنا وآفاق تسويتها”.

وأضاف ” أكدت له دعم الجزائر واستعدادها للمساهمة الفعلية في تعزيز الجهود من أجل تجاوز مختلف التحديات وترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”.

للإشارة فإن رمطان لعمامرة قام، الأربعاء بصفته مبعوثا خاصا من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة عمل إلى اثيوبيا تدوم يومين.

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