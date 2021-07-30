بعد إثيوبيا.. لعمامرة يصل السودان في إطار جولته الإفريقية
وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الجمعة في زيارة إلى السودان لبحث التعاون بين البلدين وقضايا القارة الإفريقية.
ونشر لعمامرة تغريدة جاء فيها: وصلت صباح اليوم إلى الخرطوم في زيارة عمل تدوم يومين. أشكر زميلتي الأخت مريم الصادق المهدي على كرم الاستقبال والضيافة وأتطلع إلى جلسة العمل التي ستجمعنا وكذا إلى اللقاءات مع السلطات العليا لجمهورية السودان الشقيقة.
وصلت صباح اليوم إلى الخرطوم في زيارة عمل تدوم يومين. أشكر زميلتي الأخت مريم الصادق المهدي على كرم الاستقبال والضيافة وأتطلع إلى جلسة العمل التي ستجمعنا وكذا إلى اللقاءات مع السلطات العليا لجمهورية السودان الشقيقة. pic.twitter.com/OHq0AJN6Iy
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 30, 2021
لعمامرة يبحث مع مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي نزاعات القارة
حث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، أهم النزاعات والأزمات في القارة الإفريقية وآفاق تسويتها.
وقال رمطان لعمامرة، في تغريدة على حسابه الخاص عبر “تويتر” الخميس، “استعرضنا مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، أهم النزاعات و الأزمات في قارتنا وآفاق تسويتها”.
وأضاف ” أكدت له دعم الجزائر واستعدادها للمساهمة الفعلية في تعزيز الجهود من أجل تجاوز مختلف التحديات وترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”.
مع مفوض الإتحاد الافريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، السيد بانكولي أديوي، استعرضنا أهم النزاعات والأزمات في قارتنا وآفاق تسويتها. أكدت له دعم الجزائر واستعدادها للمساهمة الفعلية في تعزيز الجهود من أجل تجاوز مختلف التحديات وترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. pic.twitter.com/dDuuxDkh8g
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 29, 2021
للإشارة فإن رمطان لعمامرة قام، الأربعاء بصفته مبعوثا خاصا من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة عمل إلى اثيوبيا تدوم يومين.