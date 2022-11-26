بعد الخسارة أمام أستراليا.. هذا ما تبقى من حظوظ تونس في المونديال (فيديو)

خسر منتخب تونس أمام أستراليا بنتيجة 0-1، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، في مونديال قطر 2022.

وسجّل ميتشل دوك الهدف الأول للأستراليين، الذين خسروا مقابلتهم الأولى أمام فرنسا (1-4)، في الدقيقة الـ23 من عمر المباراة.

وسيكون على نسور قرطاج للحفاظ على ما تبقى من حظوظهم في التأهل إلى الدور المقبل، أن يفوزوا، بشكل حتميّ، في الجولة الثالثة أمام منتخب فرنسا.

وحتى في حالة تحقيق الفوز على أبطال العالم، سيبقى تأهل تونس متوقّفا على نتائج المقابلات الأخرى. بما في ذلك مقابلة الجولة الثانية بين فرنسا والدنمارك.

فلو تفوز فرنسا على الدنمارك، سيكون على رفاق إريكسن أن يحققوا نتيجة الفوز أو التعادل مع أستراليا في الجولة الثالثة. لأن فوز أستراليا يعني الإقصاء المباشر لتونس.

ولو تفوز الدنمارك على فرنسا، فعليها أن تفوز على أستراليا أيضا حتى تبقي على فرصة تونس في التأهل من دون الاحتكام إلى فارق الأهداف.

أما في حالة تعادل فرنسا مع الدنمارك، فيمكن أن تتأهل تونس بعد فوزها على فرنسا، وفوز الدنمارك أو تعادلها مع أستراليا.