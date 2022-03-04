بعد السنغال.. سفارة أوكرانيا بالجزائر تسحب منشورا للتجنيد

سحبت سفارة أوكرانيا لدى الجزائر منشورا يدعو إلى تجنيد الشباب في الحرب الدائرة بين كييف وموسكو، في انتهاك واضح لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وأمرت وزارة الخارجية سفارة اوكرانيا لدى الجزائر بسحب فوري لهذا المنشور من الصفحة الرسمية للسفارة على فيسبوك.

وقامت سفارة كييف لدى الجزائر بسحب المنشور الذي دعت فيه المواطنين إلى التجند والدفاع عن أوكرانيا في حربها الحالية ضد روسيا.

إعلان أوكراني لتجنيد الأفارقة للقتال يخلّف غضبا في السنغال

وكان نفس الإعلان قد خلف غضبا كبيرا في السنغال بعد قيام السفارة الأوكرانية بنشره على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.

وعبرت وزارة الخارجية السنغالية، في بيان لها، عن استيائها ودهشتها من محتوى منشور على صفحة فيسبوك لسفارة أوكرانيا، يحمل نداء للمواطنين للتجند والدفاع عن أوكرانيا.

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية السنغالية قامت على الفور بدعوة يوري بيفوفاروف، سفير أوكرانيا في السنغال إلى الوزارة ، للتحقق من هذا المنشور.

وأضاف البيان أن رئيس الدبلوماسية الأوكرانية في داكار “أكد فعليًا وجود دعوة وكشف عن تسجيل 36 مرشحًا متطوعًا”.

وقالت السلطات السنغالية أنها قدمت مذكرة احتجاج شفوية تدين بشدة هذه الممارسة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، ولا سيما فيما يتعلق بواجب احترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة ”.