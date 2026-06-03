بعد المساجد.. بيوت الشباب مفتوحة لاستقبال المترشحين لامتحان البكالوريا

طيلة أيام الامتحان..

أعلنت وزارة الشباب يوم الأربعاء في بيان، عن تسخير بيوت الشباب ودور الشباب عبر التراب الوطني، لاستقبال المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا.

وتأتي هذه المبادرة، حرصًا من القطاع على “مرافقة جهود الدولة الرامية إلى إنجاح امتحان شهادة البكالوريا. وتوفير الظروف الملائمة للمترشحين لاجتياز الامتحان في أجواء يسودها الهدوء والراحة”.

كما تهدف إلى “توفير فضاءات مناسبة للمراجعة والاستراحة والدعم النفسي والبيداغوجي. من خلال استقبال المترشحين على مستوى المؤسسات الشبابية القريبة من مراكز إجراء الامتحانات”.

وقد تمّ “تجنيد مختلف هياكل الإيواء التابعة للقطاع، لاسيما بيوت الشباب ومخيمات الشباب. لاستقبال وإيواء التلاميذ المترشحين عند الحاجة، إلى جانب تسخير الإمكانات البشرية والمادية المتاحة”.

ودعت الوزارة كافة المترشحات والمترشحين إلى “الاستفادة من هذه الخدمات المجانية، التي وُضعت تحت تصرفهم طيلة فترة الامتحانات. متمنيةً لهم النجاح والتوفيق في اجتياز شهادة البكالوريا”.

تخصيص فضاءات استراحة في المساجد لمرافقة المترشحين لامتحان البكالوريا

من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان يوم الثلاثاء، عن تخصيص فضاءات في المساجد ومصليّات النساء والمدارس القرآنية القريبة من مراكز الامتحان. لمرافقة المترشحين لاجتياز البكالوريا.

وستكون الفضاءات المخصّصة للممتحنين، مسخّرة طيلة أيام الامتحانات. كأماكن مهيأة للمراجعة والاستراحة، وفضاء آمنا وهادئا بين فترات الامتحان، يوضح البيان.

حيث ستوفّر هذه الأماكن مرافقة معنوية، وتوجيها من طرف الأئمة والمرشدات الدينيات للمقبلين على الامتحان. فضلا عن توفير بعض المشروبات والوجبات الخفيفة.

ودعت الوزارة جميع المترشحين إلى الاستفادة من هذه المبادرة، التي تأتي في إطار الدور التربوي والاجتماعي للمسجد، ومرافقته لأفراد المجتمع في مختلف المناسبات.

وتجرى دورة جوان 2026 من امتحانات شهادة البكالوريا، عبر جميع ولايات البلاد، ابتداء من يوم الأحد 7 جوان 2026، وتستمرّ إلى يوم الخميس 11 جوان 2026.