بعد انتشار صورتها بالحجاب.. رغدة تثير الجدل برسالة غامضة حول اعتزالها الفن!

أثارت الفنانة السورية رغدة، حالة من الجدل بعد نشر صورة لها بالحجاب عبر حسابها على فيسبوك، مرفقة بتعليق غامض.

وقالت رغدة في رسالتها لجمهورها عبر مملكتها الزرقاء: “عشت حياتي دائما كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده”.

وتصدرت الفنانة الشهيرة الترند بعد تدوينتها، وفهم متابعوها بأنها قررت اعتزال الفن والتفرغ للعبادة لأنها لم توضح قصدها.

وبحسب ما أفادت الوطن المصرية فقد أوضحت في تصريحات صحفية حقيقة ما جاء في رسالتها بالقول: “من المؤكد أن أعمار البشر بيد المولى عز وجل، وهو المقصد والغرض مما كتبته من تعليق على الصورة”.

كما نفت رغدة اعتزالها الفن بنشر صورة لها وهي تجلس على الشاطئ بدون حجاب مع كلبها عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: “من قال إن دوراننا في رحابات الله العظيم اعتزال للحياة ومُرّها، فلولا المر لما عرفنا طعم الحلو”.

ولدت رغدة بمدينة حلب السورية، من أب وأم سوريين، وسافرت إلى مصر في عام 1980 لاستكمال دراستها في الأدب العربي بكلية الآداب في جامعة القاهرة.

كان آخر ظهور فني لرغدة كان في مسلسل “الضاهر” للمخرج ياسر زايد، وبطولة الفنان محمد فؤاد، الذي عُرض في العام 2019، حيث جسدت شخصية “أزهار”.

خلال مسيرتها قدمت أكثر من 75 عملا فنيا بين السينما والدراما التليفزيونية والإذاعة، ومن أبرز أعمالها أفلام “استاكوزا، زوجتي والذئب، الإمبراطور، مصرع الذئاب، المركب، كابوريا، ترويض الرجل، آسف للإزعاج، العملاق، أحضان الخوف، السفلة، التقرير، النشالات الفاتنات، خيوط العنكبوت، وموت سميرة” وغيرها.

وعلى صعيد الدراما التليفزيونية، شاركت في بطولة العديد من المسلسلات، أبرزها “جراب حواء، الشك، علي باب مصر، أمس لا يموت، العبابيد، الدوائر المغلقة، أحلام فستق، الطوفان، حافة الهاوية، وإسطبل عنتر”.