بعد انتكاسة السويد.. تونس تراهن على الفرنسي هيرفي رونار

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم تعيين المدرب الفرنسي هيرفي رونار على رأس المنتخب التونسي خلفاً لصبري لموشي، عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها “نسور قرطاج” أمام السويد بنتيجة 5-1 في افتتاح مشوارهم بكأس العالم 2026.

وأوضحت الهيئة الكروية التونسية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أن رونار سيتولى قيادة المنتخب إلى غاية نهاية منافسات المونديال، على أن يباشر مهامه بداية من مساء اليوم، مع الحفاظ على نفس الامتيازات المالية التي كان يستفيد منها المدرب السابق.

وأضافت الجامعة أن الاتفاق يقضي بفتح مفاوضات بعد نهاية مشاركة المنتخب التونسي في كأس العالم، بهدف بحث إمكانية مواصلة التعاون على المدى الطويل وفق أهداف رياضية محددة.

ويأتي تعيين رونار بعد قرار إقالة لموشي إثر الهزيمة القاسية أمام السويد بخماسية مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي دفعت الجامعة التونسية إلى إجراء تغيير فني قبل المواجهة المقبلة أمام اليابان المقررة الأحد لحساب الجولة الثانية من منافسات كأس العالم.

ومن المنتظر أن يعقد المدرب الفرنسي الجديد ندوة صحفية قبل نصف ساعة من انطلاق أول حصة تدريبية للمنتخب التونسي تحت قيادته، تحضيراً للمباراة القادمة أمام المنتخب الياباني.