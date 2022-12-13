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الجزائر

بعد تحذيرات من “سوء استخدام” لمسحوق “أميلا”.. الشركة المصنّعة توضح

الشروق أونلاين
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بعد تحذيرات من “سوء استخدام” لمسحوق “أميلا”.. الشركة المصنّعة توضح
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سوء استخدام لمسحوق أميلا

ردّا على تحذيرات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام أطفال لمسحوق “أميلا” كمادة مخدّرة، أصدرت شركة بروماسيدور المصنّعة للمنتوج توضيحا حول الموضوع.

وجاء في توضيح الشركة أنّ المسحوق الذي يستخدم لإعداد المشروبات الفورية، “مطابق للقوانين، ولا يشكّل أي خطر صحّي”.

وتابعت الشركة في بيان أصدرته يوم الإثنين:”يتأسف مجمّع بروماسيدور مرة أخرى إزاء سوء استخدام منتج أميلا”.

وأضافت تقول:”أميلا هو عصير مسحوق يتمّ استهلاكه مخفّفا في الماء، بحيث توضح طريقة الاستخدام الصحيحة على الكيس”.

وذكّر بيان الشركة، بتوقيف إنتاج مسحوق “أميلا” في نهاية عام 2018، بشكل مؤقت، من أجل التحقّق من احتوائه على مادة مخدّرة.

“وقد استؤنفت عملية تسويق هذا المنتج، بعد بضعة أسابيع على ذلك. بعد أن أكدت التحاليل المخبرية خلوّه من المادة المعنية”، يضيف البيان.

وقالت الشركة إنها ستطلق حملة لتوعية المستهلكين حول الاستخدام السليم للمنتج. عقب تداول منشورات حول استنشاقه من قبل تلاميذ في المدارس الابتدائية كمادة مخدّرة.

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