مديرية التربية بقالمة تحذر من مسحوق “أميلا”

بعد تقارير عن تفشي استهلاكه وسط المتمدرسين

دعت مديرية التربية لولاية قالمة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، للقيام بحملة تحسيسية في أوساط التلاميذ وأوليائهم، بشأن مخاطر استهلاك مسحوق عصير “آميلا” الاصطناعي، من طرف التلاميذ في الطور المتوسط والثانوي.

وذكرت مراسلة مدير التربية الموجهة إلى مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، عن طريق مدراء المتوسطات والثانويات، بأنه وعلى إثر المعلومات التي وردت إلى مصالح مديرية التربية بالولاية، بشأن الاستعمال المفرط والخطير لمسحوق هذا العصير، من طرف التلاميذ، تقرر القيام بحملة تحسيسية في أوساط الأولياء والتلاميذ على حد سواء، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية احتواء مسحوق هذا العصير الصناعي على مادة ـ بيرازول ـ والتي هي مصنفة صيدلانيا من بين المواد الكحولية وتستخدم كمؤثر عقلي.

وتمتد الحملة التحسيسية التي انطلق نهار الأحد في مختلف المؤسسات التربوية في الطورين المتوسط والثاني عبر إقليم الولاية، إلى يوم الخميس من هذا الأسبوع والذي يتزامن مع نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية.

ويؤثر استهلاك مسحوق العصير على طبيعته في إدراك التلاميذ لما يقومون به، من تصرفات ويفقدهم الوعي، ويجعلهم يعيشون في نشوة تبعدهم عن الواقع، لفترة من الزمن، بحسب مختصين، خاصة وأن التحاليل المخبرية أكدت بأن الغاز المستعمل كمادة حافظة للمسحوق يستعمل كمخدر. وكان بعض الأساتذة في عدد من المؤسسات التربوية قد لاحظوا تغير سلوكات بعض التلاميذ وأرجعوا ذلك إلى إمكانية تعاطيهم بعض المواد المحظورة، التي قد تكون سببا في التأثير على عقولهم، قبل أن تطفوا إلى السطح قضية هذا المسحوق الذي يباع في كل المحلات التجارية وبمبالغ جد زهيدة.

وكشف السيد “سفيان. أ” أنه لاحظ منذ فترة إدمان ابنه المتمدرس في الطور الثانوي، على اقتناء مسحوق عصير آميلا، وكان يظن بأنه يستهلكه في شكل عصير اصطناعي، قبل أن يكتشف خطورة تعاطي هذا المسحوق وتأثيره على العقل والصحة عموما.

من جهته الدكتور جمال بكوش، طبيب عام رئيس بالعيادة المتعددة الخدمات هواري بومدين بقالمة، حذّر من استخدام أي مسحوق سواء كان طبيعيا أو اصطناعيا عن طريق الاستنشاق، مؤكدا للشروق اليومي، بأنه وبغض النظر عن ما إذا كان هذا المسحوق يحتوي على مواد كحولية أو مخدرة أو لا، أنه يتسبب بالتأكيد في الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية وبوصوله إلى المجاري التنفسية يتسبب في إضعاف الرئتين، وإصابتهما بالتلف، خاصة عند الإدمان على تعاطي هذا المسحوق أو أي مادة أخرى عن طريق الاستنشاق، كما هو الحال لهذا المسحوق. وذكر مدير متوسطة هواري بومدين ببلخير بقالمة، السيد غريب محمد الهادي، للشروق، الأحد، أنه واستجابة لمراسلة مدير التربية بالولاية، فقد شرعت صبيحة الأحد مستشارة التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بالمؤسسة، في سلسلة لقاءات مع التلاميذ وأوليائهم لتحسيسهم وتوعيتهم بمخاطر استهلاك هذا المسحوق على الصحة العمومية، وهو ما استحسنه الأولياء، الذين ثمنوا متابعة الجهات الوصية لسلوكات وتصرفات المتمدرسين في المؤسسات التربوية، من أجل حمايتهم من كل الأخطار والآفات الاجتماعية التي تحدق بهم بعيدا عن أعين الأولياء.