بعد ترامب.. بوتين يزور الصين قريبا جدا

بعد ترامب.. بوتين يزور الصين قريبا جدا

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، عن زيارة قريبة جدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، وتتزامن هذه التطورات مع تواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين. 

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين عن توقيت زيارة بوتين للصين والتحضيرات لها: “سنعلن عنها قريبًا. يجري التحضير لهذه الزيارة. يمكننا القول إن الاستعدادات واللمسات الأخيرة قد اكتملت بالفعل. وستتم الزيارة قريبًا جدا”.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات والمساهمة في تطوير نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً.

وأضاف أن روسيا والصين تحتفلان هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة الشراكة والتعاون الاستراتيجي، والذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين. كما أُعلن عامي 2026-2027 ـ عامي التعاون المثمر في مجال التعليم بين روسيا والصين.

