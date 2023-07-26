بعد حرق المصحف : جامع الأزهر يدعو لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمرك

دعا جامع الأزهر لمقاطعة المنتجات السويدية والدنمركية نصرة لكتاب الله وهذا بعد حوادث حرق القرآن في هذه الدول.

دعا جامع الأزهر الشعوب الإسلامية لاستمرار مقاطعة منتجات كل من السويد والدنمرك وذلك نصرة لكتاب الله، حسب بيان نشره الجامع اليوم الأربعاء 26 جويلية.

الأزهر وفي بيانه طالب المجتمع الدولي “بفرض عقوبات رادعة لوقف الحملات الهمجية العنصرية على الإسلام والمسلمين وتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية”.

كما استهجن الأزهر أيضا في بيانه واستنكر “بأشد العبارات” سماح كل من السويد والدنمرك على السماح بعمليات الإساءة للقرآن الكريم.

وهي ممارسات قال أنها “تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين” كما تسمح بـ”استفزاز ما يقارب الملياري مسلم حول العالم“.

جامع الأزهر طالب “الشعوب العربية والإسلامية، وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، مهما كانت صغيرة؛ نصرةً لدين الله وكتابه”.

الجامع دعا أيضا حكومات العالم الإسلامي ومنظماته الإسلامية “لضرورة التضامن لاتخاذ موقف موحَّد ومدروس تجاه انتهاكات هذه الدول التي لا تحترم المقدسات الدينية”. وهي دول قال عنها الأزهر أنها “لا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية”.

كما قال الجامع أيضا أنه يتعجب “من صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة، وما يتضمنه هذا الصمت من تشجيع لهذه الدول على الاستمرار في ارتكاب جريمة العداء السافر للإسلام والمسلمين”.

وللتذكير، فأقدم سويدي من أصل عراقي بإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي في أول أيام عيد الأضحى. والأمس الثلاثاء 25 جويلية، قام عدد قليل من المناهضين للإسلام بإضرام النار في نسخ من القرآن فأمام السفارتين المصرية والتركية في الدنمرك.