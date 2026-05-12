بعد غياب 9 سنوات.. ترامب يتوجه إلى الصين للقاء شي جين بينغ

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وتُعد هذه الزيارة المقررة في الفترة من 13 إلى 15 ماي 2026 حدثا استثنائيا، كونها أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الأراضي الصينية منذ عام 2017، وتأتي في توقيت حساس جدا للعلاقات الدولية.

ووفقا لجدول أعمال الرئيس الذي نشره البيت الأبيض، سيغادر ترامب مقر إقامته في الساعة 1:40 ظهرًا (17:40 بتوقيت غرينتش) متوجهًا إلى قاعدة أندروز الجوية، ومنها سينطلق إلى الصين مع التوقف للتزود بالوقود في ألاسكا.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى بكين مساء يوم الأربعاء، ليعقد اجتماعات مع الرئيس الصيني يومي الخميس والجمعة.

يُذكر أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين كانت مقررة في الأصل في الفترة من 31 مارس إلى 2 أفريل، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع المتعلقة بإيران.

وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين في 6 ماي الجاري، التقى خلالها بنظيره الصيني وانغ يي.

واكتسبت هذه الزيارة أهمية استراتيجية بالغة لكونها الأولى لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى الصين منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة في فيفري 2024.