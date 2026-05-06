-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

عراقجي يعلن عن موقف إيراني حازم.. هذا ماصرح به من الصين!

الشروق أونلاين
  • 806
  • 0
عراقجي يعلن عن موقف إيراني حازم.. هذا ماصرح به من الصين!
وكالات
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، من الصين عن موقف إيراني حازم بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين، أن بلاده لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل لإنهاء الحرب، مشددا على أن الحرب التي شنت على إيران تشكل عدوانا سافرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وقال عراقجي إن طهران تقدر موقف الصين الحازم، لا سيما إدانتها للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، معتبرا أن الصين تعد صديقا حميما لإيران.

وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة سيكون التعاون بين طهران وبكين أقوى من أي وقت مضى، وموضحا أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة في المفاوضات مع واشنطن.

من جانبه، قال وانغ يي إن بكين مستعدة لمواصلة جهودها لخفض التوتر، مشددا على أن اللقاءات المباشرة بين واشنطن وطهران باتت ضرورية في ظل مرور المنطقة بمنعطف مصيري.

وفي وقت سابق، حض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الصين على ممارسة الضغط على إيران، بالقول: “آمل أن يُبلغ الصينيون عراقجي بأن ما كنتم تفعلونه في المضائق يتسبب في عزلتكم على مستوى العالم”.

وكانت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية قد أفادت بأن اللقاء جمع الوزيرين صباح الأربعاء في بكين، فيما ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن عراقجي كان من المقرر أن يناقش مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة عراقجي للصين قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة في 14 و15 ماي الجاري، وهي الزيارة الأولى له منذ العدوان الأمريكي على طهران.

مقالات ذات صلة
الأغلبية البرلمانية ضدّ مقترح روتايو باستهداف المسلمين في فرنسا

الأغلبية البرلمانية ضدّ مقترح روتايو باستهداف المسلمين في فرنسا

حلم “إسرائيل الكبرى”.. نعيم قاسم يؤكد فشل الصهاينة 

حلم “إسرائيل الكبرى”.. نعيم قاسم يؤكد فشل الصهاينة 

ترامب يعلن تعليق “مشروع الحرية” في هرمز.. هدنة مؤقتة أم تكتيك جديد؟

ترامب يعلن تعليق “مشروع الحرية” في هرمز.. هدنة مؤقتة أم تكتيك جديد؟

مقتل 5 مدنيين في استهداف أمريكي لزورقين إيرانيين

مقتل 5 مدنيين في استهداف أمريكي لزورقين إيرانيين

استهداف فرقاطة أمريكية بصاروخين قرب هرمز

استهداف فرقاطة أمريكية بصاروخين قرب هرمز

وفيات وحالات حرجة بسبب فيروس نادر.. ما قصة السفينة العالقة في الأطلسي؟

وفيات وحالات حرجة بسبب فيروس نادر.. ما قصة السفينة العالقة في الأطلسي؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد