عراقجي يعلن عن موقف إيراني حازم.. هذا ماصرح به من الصين!

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، من الصين عن موقف إيراني حازم بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين، أن بلاده لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل لإنهاء الحرب، مشددا على أن الحرب التي شنت على إيران تشكل عدوانا سافرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وقال عراقجي إن طهران تقدر موقف الصين الحازم، لا سيما إدانتها للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، معتبرا أن الصين تعد صديقا حميما لإيران.

وأضاف أنه في ظل الظروف الراهنة سيكون التعاون بين طهران وبكين أقوى من أي وقت مضى، وموضحا أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة في المفاوضات مع واشنطن.

من جانبه، قال وانغ يي إن بكين مستعدة لمواصلة جهودها لخفض التوتر، مشددا على أن اللقاءات المباشرة بين واشنطن وطهران باتت ضرورية في ظل مرور المنطقة بمنعطف مصيري.

وفي وقت سابق، حض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الصين على ممارسة الضغط على إيران، بالقول: “آمل أن يُبلغ الصينيون عراقجي بأن ما كنتم تفعلونه في المضائق يتسبب في عزلتكم على مستوى العالم”.

وكانت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية قد أفادت بأن اللقاء جمع الوزيرين صباح الأربعاء في بكين، فيما ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن عراقجي كان من المقرر أن يناقش مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة عراقجي للصين قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة في 14 و15 ماي الجاري، وهي الزيارة الأولى له منذ العدوان الأمريكي على طهران.