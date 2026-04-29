بعد قرار الحجب.. والي بومرداس تنقذ الأيام العربية لمسرح الشباب ” فتيحة بربار”

كشف المخرج وليد عبد اللاهي، مدير الأيام العربية فتيحة بربار لمسرح الشباب ببومرداس، في اتصال مع الشروق، عن عودة هذه الموعد الهام، في دورته الثالثة، بعد قرار الحجب الذي نشرت نسخة منه في صفحة الأيام، حيث أكد فيه أن “ادارة الأيام عاجزة عن القيام بالدورة الثالثة والتي كانت ستكون دورة عربية بمشاركة مصر، تونس، ليبيا، سلطنة عمان وفلسطين ضيفة شرف.

وكان هذا قبل شهر رمضان الكريم. لكن وبعد تدخل من والي ولاية بومرداس السيدة فوزية نعامة، دعت إلى ضرورة عودة هذا الفعل الثقافي، الذي اعتبرته، حدثا هاما للجمهور وللولاية والثقافة الجزائرية عامة، كما أنه محطة تنير مدينة الفكر والابداع على حد قولها، وهذا بعد طبعتين ناجحتين وبحضور قامات الفن الجزائري والعربي، والتي عرفت حضور و لأول مرة الفنان العالمي، “علي أحمد سالم” من جمهورية ليبيا للجزائر، المعروف بتجسيد شخصية “بلال بن رباح” في فيلم الرسالة لمخرجه الراحل “مصطفى العقاد”.

كما أشار مدير هذه الأيام، أن الوالي ستتكفل بكافة النقائص وتوفير كل الإمكانات واللوازم اللوجيستية، من أجل انجاح الدورة الثالثة، مؤكدا في ذات الوقت، أنها آمنت بفريق التنظيم كشباب وكانت أول إمرأة رافقت جمعة “المنارة الثقافية” ووفرت لهم تذاكر السفر للمشاركة في المهرجان الدولي للمسرح بدولة ايطاليا، أين توجوا بالذهب كأحسن عرض متكامل، بعرض “كلاب لا تنبح” الذي يدافع عن القضية الفلسطينية…معربا عن شكره وامتنانه للوالي، التي لطالما رافقت تظاهرة الأيام العربية فتيحة بربار لمسرح الشباب، من أجل انجاح الدورة السابقة، باستقبال الفرق والفنانين في أحسن الظروف على حد تعبيره، و هذا ما يبرز الإرادة السياسية من أجل إنجاح هكذا تظاهرات ثقافية، كما اغتنم المخرج وليد عبد اللاهي، المناسبة لتقديم الشكر للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يخصص في كل دورة غلافا ماليا للفعالية من أجل تكريم الفنانين وعائلة الراحلة” فتيحة بربار” ، متمنيا في ذات الوقت، أن تدعم الوزارة الوصية هذه التظاهرة دعما حقيفيا،باعتبارها الوحيدة على مستوى الولاية، مناشدا في ختام اتصاله مع الشروق، رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون من أجل ترسيم هذه الايام في ظل غياب مسرح جهوي بالولاية والعديد من المرافق الفنية وغياب تام للمهرجانات من مسرح أو موسيقى بالولاية ..